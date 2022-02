Om 4 uur ’s nachts de kroeg uit en onderweg naar huis een pita gyros: het kan eindelijk weer

COLUMN ‘Waarom is het zo moeilijk om sorry te zeggen?’

Sharon Dijksma bood deze week namens Utrecht haar excuus aan voor de Utrechtse rol in ons slavernijverleden. Verschillende lagen van de Utrechtse bevolking verdienden geld aan slavernij in Amerika, Afrika en Azië, zo bleek uit onderzoek, en toen was het voor Dijksma een rekensommetje dat zelfs de grootste ‘dyscalculist’ kan oplossen: erachter komen dat je voorgangers iets ergs hebben gedaan + verantwoordelijkheid nemen als bestuurder = sorry zeggen.

25 februari