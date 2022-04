OM: Ambtenaar kreeg in koffiehuis 5000 euro en toen was de schuld van een Utrechter plóts verdwenen...

Buurt boos na plots opgedoken memo die vermoeden bevestigt: wél over woningbouw gesproken

De bewoners rondom het Rachmaninoffplantsoen in Oog in Al hadden al jaren het gevoel dat er iets niet klopte. Maar nu uit een opgedoken memo blijkt dat Utrecht al ruim voor de omstreden gronddeal voor hun deur over woningbouw sprak, zijn ze alsnog geschrokken.

23 april