OM: Appende chauffeur maakte op A12 in één klap een einde aan de levenslust van Ton, een fitte vijftiger

Bezorgde bewoners vrezen voor verdwijnen van stukje historisch bos: ‘Ik wil mijn eekhoorns niet kwijt’

10 april Bewoners en omwonenden van de Melvill van Carnbeelaan in Driebergen zijn zeer bezorgd over het mogelijk verdwijnen van een stukje ‘18de eeuws bos’ in de wijk. Ze vragen de gemeente een gedeelte van het perceel, met ook een even oude spreng, de (beschermde) functie ‘bos’ te geven.