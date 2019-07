OM: duo achter bordeel noteerde gewicht, leeftijd én penislengte jongens

De politie en gemeente Utrecht hebben in september 2018 een goedlopend illegaal bordeel opgerold. De twee verdachten stonden vanmorgen voor de rechter in Utrecht.

Romeo A. (64) en Nicolaus L. (59) hadden volgens het Openbaar Ministerie samen een bordeel in hun huurwoningen in Utrecht. Samen zochten ze nieuwe prostituees, zowel meerderjarigen als minderjarigen, die vervolgens als prins werden behandeld. Alles werd voor hen geregeld, beschreef het OM: telefoons, condooms, seksdates. Zeker twintig procent van hun verdiensten moesten ze daarbij afstaan aan de verdachten, soms meer.

In 2017 en 2018 komen bij de politie tips binnen over minderjarige prostituees in de woning van A. Die worden met de gemeente Utrecht gedeeld, waarna een onderzoek wordt gestart. De gemeente observeert kentekens en seksadvertenties en doet op 20 september 2018 een inval in de woningen van verdachten.

Minderjarige jongens

Daarbij wordt bewijs gevonden voor seksdates met meerderjarige jongens. Dat is geen strafbaar misdrijf, maar op een in beslag genomen laptop worden aanwijzingen gevonden voor seks met minderjarige jongens, wat wel strafbaar is. De politie gaat verder met het onderzoek en doorzoekt de woningen van L. en A. Daarbij worden telefoons en laptops in beslag genomen, met daarop duizenden namen van jongens, voorzien van foto’s, chats, werknamen en ‘stats’ van de jongen, zoals lengte, gewicht, leeftijd en penislengte.

De zaak zal volgens het Openbaar Ministerie in januari of februari 2020 inhoudelijk behandeld worden. Het onderzoek gaat nog maanden duren. Tot nu toe zijn tientallen jongens en mannen geïdentificeerd, maar veel van hen willen niet praten, omdat ze volgens het OM zich geen slachtoffer voelen. L. en A. worden nu verdacht van mensenhandel en ontucht met zes jongens, maar daar komen er nog meer bij, verwacht het OM.