OM eist 18 jaar voor schietpartij Zuilen: 'Maatschappij is helemaal klaar met liquidatiegolf'

Tegen de twee mannen die betrokken waren bij de liquidatiepoging in de Utrechtse wijk Zuilen vorig jaar, is vandaag achttien jaar gevangenisstraf geëist.

Het Openbaar Ministerie zei dat de maatschappij ‘helemaal klaar’ is met de liquidatiegolf in Utrecht en Amsterdam. Daar hoort volgens de officier van justitie ook deze schietpartij bij. De zorgvuldige voorbereiding, het schieten met een machinegeweer en daarna het in brand steken van de vluchtauto’s horen bij een moordcommando, stelt het OM. ,,Dat de liquidatie niet is gelukt, is een wonder.’’

Het OM baseert de lange strafeis op een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam vorig jaar in een liquidatiezaak. De achttien jaar gevangenisstraf is nodig om de maatschappij langdurig te beschermen, is de redenatie. Dat de twee verdachten het slachtoffer alleen wilde bang maken, zoals ze zelf zeggen, gelooft het OM niet.

Rudolf M. (30) en Egbert M (39). wachtten in mei 2017 uren in een auto tot dat het beoogd slachtoffer thuis kwam. Nadat de man uitstapte, ging Egbert M. met een automatisch wapen in zijn hand achter het slachtoffer aan. Hij schoot alleen in de lucht, maar het wapen deed het niet, zei hij tegen de rechter.

Slachtoffer Soufiane werd niet geraakt. Hij rende voor zijn leven en kreeg onderdak bij studenten die het voorval zagen gebeuren. De twee mannen reden daarna over de A12 naar Nieuwerbrug. Op een parkeerplaats staken ze hun vluchtauto in brand en stapten in een BMW. De politie was hen snel op het spoor en arresteerde ze.

Knullig

Tijdens verhoren bij de politie lieten de mannen lang niets los. In januari dit jaar vertelden ze tegen de rechter-commissaris dat ze geen intentie hadden om een moord te plegen, maar hem slechts bang wilden maken.

De verdachten wilden vandaag tijdens de rechtszaak weinig loslaten over hun opdrachtgevers; alleen dat ze een Marokkaanse achtergrond hebben. Duidelijk is wel dat de actie knullig verliep. Tijdens het schieten in de Zuilense straat weigerde het automatische geweer een aantal keer dienst. Op de parkeerplaats in Nieuwerbrug startte de tweede vluchtauto niet. En tijdens het wegrennen voor de politie hielden ze het geweer met daarop hun DNA bij zich.

Vergissing

Het leven van slachtoffer Soufiane staat volledig op zijn kop sinds de bewuste avond. Hij weet niet waarom hij doelwit was, mogelijk was er sprake van een vergissing. Hij kan niet meer werken, is angstig en zwaar depressief en heeft moeten verhuizen. Verschillende behandelingen hebben geen effect gehad, vertelde hij snikkend. ,,Het is niet te beschrijven wat ik doormaak. Ik schrik van alle geluiden en zie de beelden elke nacht voor me van een in het zwart geklede man met een geweer.’’

Het slachtoffer volgt de zitting in een andere ruimte in de rechtbank omdat hij niet in een ruimte met de verdachten wil zijn. Voor het lezen van zijn slachtofferverklaring werd er van zaal gewisseld, zodat hij en de rechters elkaar konden zien.