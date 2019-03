OM eist 3 jaar cel tegen tantramasseur die te ver ging

Koningsdag ‘light’ in Utrecht: toch nog enkele pleinfees­ten

6:04 Een aantal grote pleinen in de Utrechtse binnenstad zal naar verwachting met Koningsdag toch nog redelijk volstromen. Het Janskerkhof is weer net als andere jaren een feestplein en op de Neude en het Domplein worden feestjes in afgeslankte vorm gebouwd, met muziek en mobiele taps op de pleinen.