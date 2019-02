OM eist 8 jaar cel tegen Jerrel Z. voor poging Khalid H. te liquideren

Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel geëist tegen de 26-jarige Jerrel Z. voor zijn betrokkenheid bij de liquidatiepoging op Khalid H. in januari 2017. Volgens het OM wist Z. wel degelijk dat hij samen met zijn medeverdachte iemand zou gaan liquideren in de Utrechtse wijk Overvecht. Het OM noemt de verdediging van Z. ‘volstrekt ongeloofwaardig’.

De liquidatiepoging werd door de politie verijdeld, nadat Khalid H. het gevoel kreeg dat hij doodgeschoten zou worden en de politie belde. Jerrel Z. en medeverdachte Marciano D. werden na een achtervolging en een crash op de snelweg aangehouden. Tijdens de vlucht zag de politie dat de Skoda Fabia waarin zij reden dicht langs de vangrail is gaan rijden. Daarbij werden automatische vuurwapens uit het raam gegooid. Z. was de chauffeur en moet hebben geweten dat de wapens uit het raam zijn gegooid, stelde de officier. In de auto werden ook colaflessen gevuld met benzine gevonden.

,,Een liquidatie, dat was de bedoeling”, aldus de officier van justitie. ,,Wat zou het anders kunnen zijn?” Een onderschept bericht van de vermoedelijke moordmakelaar duidt daar volgens de officier ook op. ,,Ze hebben gisteren heads gepakt met kalas in kofferbak alles”, schrijft deze moordmakelaar een dag na de aanhouding van Jerrel Z. en Marciano D.



Ander belangrijk bewijs is volgens het OM een afgeluisterd telefoongesprek in de gevangenis. Daarin zegt Jerrel Z. tegen zijn vriendin: ‘zou ik rijden, zou hij iemand schieten, zou die in de auto springen, moest ik wegrijden’.

Drie lagen kleding

Volgens de officier van justitie is er dan ook meer dan voldoende bewijs tegen de Amsterdamse beroepscrimineel. ,,De verdachte had die nacht drie lagen kleding aan. Dat is gebruikelijk bij dit soort zware misdrijven. Je doet een laagje kleding uit, zodat je daarna niet wordt herkend”, zei de officier van justitie. Ook het feit dat DNA-materiaal van Z. in een gestolen Audi Q5 is gevonden is volgens de officier sterk bewijs. Deze Q5 zou als vluchtauto moeten dienen en stond geparkeerd aan de Achillesdreef, hemelsbreed een kilometer van de Faustdreef waar Khalid H. woonde. Ook heeft Jerrel Z. samen met de medeverdachte verschillende plekken bezocht waarvan bekend was dat Khalid H. ze dagelijks bezocht.

De rechtszaak tegen Jerrel Z. draait om een complexe zaak met grote gevolgen. Twee dagen voor de poging Khalid H. te doden werd in de nacht van 11 op 12 januari 2017 Hakim Changachi doodgeschoten in een portiek aan de Faustdreef. Al snel ging in het criminele circuit het verhaal rond dat het hier ging om een vergismoord. Niet Changachi was het doelwit, maar zijn vriend en flatgenoot Khalid H. Die bleek volgens zijn belagers ‘een engeltje op zijn schouders te hebben’, zo is te lezen in onderschepte en versleutelde communicatie. Na de moord op Changachi stapte Nabil B., ook betrokken bij de moord, over naar het OM. Hij werd kroongetuige en wees Ridouan Taghi aan als opdrachtgever voor verschillende liquidaties in de onderwereld.

Helpen