OM eist in hoger beroep forse straffen tegen leden van ‘Utrechtse liquidatiebende’

Bakkerij Aelbers keert in februari terug in binnenstad IJssel­stein

11:46 Bakkerij Aelbers in IJsselstein gaat in de eerste helft van februari weer open. In elk geval de vestiging in de binnenstad. Als het aan de nieuwe eigenaar ligt, Martin Lakerveld (28) van Ambachtsbakkerij Lakerveld uit Vianen, óók de vestiging in winkelcentrum Achterveld.