OM eist in hoger beroep tien jaar cel plus tbs tegen Lorenzo S. voor ombrengen Dunja Lachnachi (23)

Het OM is ervan overtuigd dat er alle reden is om Lorenzo S. een tbs-maatregel op te leggen. De rechtbank ging daar in eerste aanleg niet in mee, dus waagt het OM een nieuwe poging bij het Gerechtshof in Arnhem. Volgens de advocaat-generaal is de kans groot dat Lorenzo S. zonder een behandeling weer vervalt in geweldsdelicten. Ze ondersteunde haar eis met talloze verklaringen van ex-vriendinnen van de verdachte, die verklaarden stelselmatig door hem mishandeld te zijn. Ook zeiden ze doodsbang voor hem te zijn. Een van hen verklaarde dat ze – als hij boos is – het gevoel heeft dat de ‘duivel in hem kruipt’. Een aantal exen zeggen dat hen hetzelfde had kunnen overkomen als Dunja. Kort gezegd: dat hij ook hen had kunnen doorschoppen. Dat Lorenzo ook Dunja vaker sloeg en schopte, was in haar omgeving een publiek geheim. ,,Het is overantwoord als we iemand met dit verleden zonder behandeling na tien jaar vrijlaten.’’