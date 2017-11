OM eist vier jaar voor gewelddadige woningoverval Maarsbergen

Tegen de verdachte van de inbraak is vandaag in de rechtbank in Utrecht vier jaar cel geëist. De twintigjarige Nacer A. zou een van de twee mannen zijn die in de nacht van 13 op 14 maart 2016 de gewelddadige woningoverval hebben gepleegd aan de Griftdijk in Maarsbergen.

DNA

Het raam van de woning stond in kiepstand, dat deed de bewoner wel vaker. De overvallers hebben het raam geforceerd en zijn zo de woning binnengekomen. Het DNA van de verdachte is aangetroffen in de sluitnaad van het raam en een deel van zijn DNA ook op het touw.

Nacer verklaarde eerder nooit bij de woonboerderij te zijn geweest, maar later zei hij de woonboerderij wel een aantal keer bezocht te hebben. Op de boerderij wonen meerdere mensen afzonderlijk van elkaar. Hij zou langs zijn geweest bij een bewoonster en naar buiten zijn gegaan om iemand te bellen en een sigaret te roken. De bewoonster ontkende eerst dat ze Nacer kende, maar kwam op haar verklaring terug. Ze heeft toegegeven dat hij bij haar langs is geweest en naar buiten is gegaan om te roken.

Quote Als ik lang sta te bellen, wordt het oncomfortabel om te staan. Dan leun ik weleens tegen een raam. Verdachte Nacer A.

Leunen

Tijdens het roken heeft Nacer buiten tegen een aantal ramen geleund. ,,Als ik lang sta te bellen, wordt het oncomfortabel om te staan. Dan leun ik weleens tegen een raam”, legt Nacer uit. Bij een raam in de rechtbank laat hij zien hoe hij daar dan stond: met een hand steunend tegen het raam. Volgens zijn advocaat is zijn DNA tijdens dit leunen op het raam terecht gekomen. Het zou bijvoorbeeld dat hij met zijn vinger tussen de sluitnaad is gegaan. Ook is het DNA op het touw niet genoeg bewijs, vindt hij. De verdachte zou het touw ook op een ander moment aangeraakt kunnen hebben voordat het in de woning terecht is gekomen.

Door de tegenstrijdige verklaringen van Nacer en de bewoonster hecht het Openbaar Ministerie veel waarde aan het technische bewijs. De twee aangetroffen DNA-sporen zouden los van elkaar niet genoeg zijn, maar de combinatie maakt het bewijs overtuigend. Hij eist daarom een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar.