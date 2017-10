OM eist zes jaar cel voor doodrijder A2

Buurmannen alert bij Burgernetactie: 'Als hem maar niets is overkomen, dacht ik steeds'

20:01 'Burgernet is een goede ondersteuning bij het politiewerk', draagt burgemeester Wim Groeneweg van Vianen geregeld uit. Om zijn woorden kracht bij te zetten ging hij vandaag met een bos bloemen in de hand langs bij Johan Kers. Omdat die meteen reageerde op een oproep via Burgernet over een vermissing, kon de politie een dementerende inwoner van Vianen veilig naar huis brengen.