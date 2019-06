OM eist zes jaar cel voor Nieuwegeiner die met wodka achter het stuur jongen (8) doodreed

LIVE TWITTERHet Openbaar Ministerie eist zes jaar cel tegen de 56-jarige Nieuwegeiner die in maart een dodelijke aanrijding in Nieuwegein veroorzaakte. Justitie verdenkt hem van roekeloos rijgedrag.

Bij het ongeval op de kruising van de Graaf Florisweg en de ’s-Gravenhoutseweg in Nieuwegein op 10 maart overleed een 8-jarige jongen uit Houten. Een 10-jarig kind liep een schedelbasisfractuur op.



Uit onderzoek bleek dat de verdachte onder invloed van alcohol en antidepressiva met een snelheid van 127 kilometer per uur op de kruising aan kwam rijden. Zijn gaspedaal was voor 98 procent ingetrapt. Hij reed door een verkeerslicht dat al zeven seconden op rood stond en knalde boven op de auto van een gezin uit Houten. ,,Het is verschrikkelijk’’, zegt de verdachte.

Volgens de verdachte raakt de zaak hem enorm. Hij dronk wodka ‘om de scherpe randjes van zijn bestaan af te halen’. In de auto dronk hij steeds slokken wodka, tot de fles leeg was. De man reed van Lopik naar Nieuwegein en merkte in Nieuwegein dat hij aangeschoten raakte. De 56-jarige Nieuwegeiner dacht dat hij nog thuis kon komen zonder ongelukken.

De agenten die op het moment van het ongeluk toevallig in de buurt waren, hoorden de klap. Ze waren als eerste bij het ongeval en zagen de ravage. De verdachte hoort het verhaal van de rechtbank instemmend knikkend aan. ,,Ik voel me een kindermoordenaar, een monster.‘’

In haar slachtofferverklaring vertelt de moeder van de beide jongens hoe heftig het voor haar was om haar zoontjes te zien na het ongeluk. ,,Mijn lieve, altijd vrolijke Milan is dood. We missen Milans heerlijke lach nu elke dag.‘’ Sven, de oudste zoon, heeft hersenletsel: ,,Het is zijn droom om profvoetballer te worden. Het is mijn diepste wens dat hij die droom niet opgeeft.‘’

Ook de vader, opa en oma van de jongens komen aan het woord. Oma laat de verdachte een foto zien van haar kleinzoon: ,,Zou u even willen kijken?‘’ De opa van de jongens vraagt de verdachte om niet in beroep te gaan, als de straf voor hem hoger uitpakt dan verwacht. ,,U zegt dat u spijt hebt en mee wilt werken. Gun de slachtoffers rust!‘’

In zijn laatste woord liet de verdachte nogmaals weten dat hij spijt heeft: ,,Geen enkele straf kan Milan terugbrengen. Geen enkele straf kan de levenslange pijn wegnemen. Straf is precies wat ik verdien.‘’

De rechter doet op 26 juni uitspraak.

