OM gaat in hoger beroep tegen straf Rabobankmoord

Toen & Nu Het nieuwe Hoog Catharijne is een déjà vu

14:38 Soms begint alles van voren af aan. In 1973 kwamen hele volksstammen af op speciale kijkavonden in het nieuwe winkelhart van Nederland: Hoog Catharijne. Tienduizenden mensen kwamen kijken naar 'prachtige marmeren vloeren' en vergaapten zich - zo lezen we in de verslagen van destijds - 'aan de tropische planten en de luxe uitstraling van de materialen'.