OM geeft inkijk in koelbloedige werkwijze Ridouan Taghi

De moord op Samir Erraghib, die in in 2016 in IJsselstein in het bijzijn van zijn dochtertje is doodgeschoten, is volgens het Openbaar Ministerie in opdracht van de gezochte Ridouan Taghi uitgevoerd. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het OM gaf tijdens de zitting een inkijk in de koelbloedige werkwijze van zijn organisatie.

,,Goed voor die kankerzoon. Een beetje info geven over onze groep.’’ Dat is het bericht dat Ridouan Taghi (40) volgens het OM verstuurde aan Zakaria El H. nadat hij hoorde dat Errgahib was doodgeschoten. El H. was het daarmee eens. ,,Het is een snitch (verrader) eerste klas.’’ Het versleutelde bericht werd verstuurd via een PGP-telefoon, die voor de politie lastig te kraken is.

Het was één van de gesprekken waaruit de twee officieren van justitie woensdag voorlazen om aan te tonen dat de criminele organisatie van Taghi verantwoordelijk is voor de moord op Erraghib. Uit die gesprekken is op te maken dat de verschillende verdachten, zeven in totaal, al weken bezig waren met voorbereidingshandelingen. Volgens het OM is er veel bewijs dat de organisatie verantwoordelijk is voor verschillende liquidaties en dat deze professioneel werden uitgevoerd.

Vluchtauto's

Quote Jullie hebben ballen. Pat is tevreden. Jullie zijn een fucking goede groep. Daar mogen jullie trots op zijn Morad Taghi in een bericht Zo was Arthur M. verantwoordelijk voor het regelen van verschillende vluchtauto's en moest Achraf B. de woning van Errghib observeren en checken of de vluchtauto's in gereedheid waren gebracht. Hij kreeg berichten van Morad Taghi, de broer van. ,,Jullie hebben ballen. Pat (afkorting voor patron, baas, red.) is tevreden. Jullie zijn een fucking goede groep. Daar mogen jullie trots op zijn.’’ Mohamed M. was op zijn beurt weer verantwoordelijk voor het ophalen van verschillende automatische vuurwapens. Anderen waren weer verantwoordelijk voor het regelen van schutters.



Maar niet alleen de ontsleutelde berichten die de verdachten aan elkaar stuurden vormen het bewijs waar het OM de beschikking over heeft. Kroongetuige Nabil B. heeft verschillende verklaringen afgelegd. Zo heeft hij het OM verteld dat hij daags voor de moord op Erraghib door medeverdachte Mohamed Razzouki (de broer van Saïd Razzouki) werd aangesproken in de Platinum Lounge, in de Utrechtse wijk Overvecht. B. werd op het hart gedrukt niet naar IJsselstein te gaan. ,,Die kleine gaat Samir pakken’’, zei Razzouki volgens B. Met die kleine wordt Ridouan Taghi bedoelt. En omdat B. in een zelfde auto zou rijden als het doelwit kon B. maar beter even niet naar IJsselstein gaan om het risico op een vergissing te voorkomen.

De fout in

Ruim een halfjaar later gaan schutters in de Utrechtse wijk Overvecht wél in de fout als Hakim Chengachi wordt doodgeschoten in de portiek van een flat aan de Faustdreef. Het eigenlijke doelwit bleek Khalid H. te zijn. Een poging hem enkele dagen later alsnog dood te schieten, mislukt. Het OM meent dat verdachten Mohammed Razzouki, Zakaria El H., Achraf B., Mohamed M. en Arthur M. hier ook bij betrokken zijn. Ook kroongetuige Nabil B. wordt hiervan verdacht. De schutters worden in een andere, aparte zaak berecht.

Het OM ging tijdens de zitting uitgebreid in op de werkwijze van de criminele organisatie. Zo is uit de PGP-berichten duidelijk geworden dat de groep plannen had om de crimineel Mustapha F. te laten liquideren bij zijn club No Limit in Zoetermeer. Uit de gesprekken is op te maken dat Achraf B. en Ricardo O. druk waren met het observeren van de discotheek. Deze F. geldt als de grote rivaal van Taghi, maar ontsnapte aan de aanslag omdat er te veel beveiliging aanwezig was. Dat gebeurde in november 2017 opnieuw. Toen werd in Marrakesh niet F. doodgeschoten, maar de zoon van een hoge rechter in Marokko.