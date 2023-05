OM in beroep om tbs-traject van moordenaar Nadia van de Ven met twee jaar verlengd te krijgen

Na duizenden belletjes is het na vondst van zendertje klaar: vrouw doet aangifte tegen haar stalkende ex

Hij dreigde meermaals om haar te doden, belde haar duizenden keren en zocht haar ongevraagd thuis op. Toen zijn ex zelfs een zender in haar zak vond, deed ze aangifte tegen Karim. ,,Ik dacht dat ze zichzelf prostitueerde.” Ondanks hulp bleef hij in de fout gaan met crimineel gedrag en zo stond hij weer voor de rechter. ,,Maar ook deze zaak heeft twee kanten’’, stelt zijn advocaat Hoekzema.