OM maakt blunder: foto van kroongetuige Nabil B. per ongeluk toegevoegd in strafdossier

Het rondsturen van een politiefoto van de kroongetuige is uiterst pijnlijk voor het OM, omdat Nabil B. in een zeer zwaar beschermingsprogramma is opgenomen. Nadat bekend werd dat hij kroongetuige was geworden werd zijn onschuldige broer Reduan als vergelding vermoord. ,,Dit is een fout geweest en wij vragen u hiermee prudent om te gaan,” zei het Openbaar Ministerie tegen de advocaten van de twaalf verdachten in het omvangrijke strafproces. Dat De Telegraaf inmiddels over de foto beschikt en deze geblurd heeft gepubliceerd is volgens het OM gevaarlijk. ,,Wij zijn geschrokken van deze fout, maar wij schrikken nog meer van het feit dat de foto wordt gedeeld. Er is een onverantwoord risico genomen met de veiligheid van de kroongetuige en zijn familie.”