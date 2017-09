OM: meer onderzoek naar ‘vergisliquidatie’ op Utrechter

In de zogeheten Bunker moesten de vier verdachten voor de rechters verschijnen. Het OM gaat ervan uit dat Chengachi, die op 12 januari dit jaar in het portiek van een flatwoning aan de Faustdreef in Overvecht werd doodgeschoten, niet het doelwit was. Het echte doelwit zou zijn buurtgenoot Khalid H. zijn. Het OM denkt dat daarom daags erna opnieuw een poging is gedaan H. te doden. Chengachi werd met een kalasjnikov doodgeschoten. Een paar straten verderop werd een dure Audi uitgebrand teruggevonden. Die is vermoedelijk door de daders gebruikt.



Volgens de officier van justitie waren de Amsterdammers Jerrel Z. en Marciano D. voornemens om het ‘echte doelwit’ alsnog te liquideren. H. vermoedde dat hij onder vuur zou worden genomen en schakelde de politie in. De verdachten werden diezelfde avond opgepakt na een wilde achtervolging. Tijdens de vlucht werden automatische vuurwapens uit de auto gegooid. In de auto lag ook munitie. Doelwit Khalid H. is inmiddels het land uit gevlucht. De inmiddels geliquideerde Justin Jamery Jap Tjong was die avond ook bij Z. en D. aanwezig, maar werd niet aangehouden. Tjong werd eind januari in Amsterdam vermoord.