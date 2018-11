OM sluit kroongetuigendeal met Tony de G. over liquidatie Jaïr Wessels

updateHet Openbaar Ministerie heeft een kroongetuigendeal gesloten met de 34-jarige Tony de G. uit Schiedam. Hij is een van de verdachten van de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels, die in 2017 in Breukelen werd vermoord. Dat betekent dat De G. bereid is het OM volledige openheid van zaken te geven, in ruil voor strafvermindering.

De Amsterdammer Jaïr Wessels werd in juli 2017 doodgeschoten op het parkeerterrein bij station Breukelen. Inmiddels zijn er drie verdachten, die deze week en volgende week voor de rechter komen. Eerder al heeft De G. een gedeeltelijke bekentenis afgelegd over wat is gebeurd in juli 2017. Hij werd door de politie opgepakt in Spanje, nadat hij uit Nederland gevlucht was.

In het criminele circuit gingen geruchten dat De G. het risico zou lopen doodgeschoten te worden. Bronnen melden dat De G. onlangs voor een periode van tien dagen weg was uit de gevangenis waar hij verbleef. In deze periode heeft hij de deal met het OM gesloten.

Invallen

De andere verdachten in deze zaak zijn Howard K. (43) uit Rotterdam en Patrick S. (33) uit Breukelen. Howard K. en Tony de G. zijn beide verbonden aan een afdeling van de motorclub Caloh Wagoh. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat deze motorclub allerlei vuile klusjes opknapt voor de georganiseerde misdaad. Volgens Oscar Bolluyt, de advocaat van Howard K., heeft De G. volledige openheid van zaken gegeven. ,,Hij heeft daarbij ook verklaringen afgelegd over andere zaken.” De kans is groot dat de grote invallen van vorige week bij Caloh Wagoh te maken hebben met de verklaringen van De G.

Omdat de deal met de kroongetuige grote invloed zal hebben op het verdere verloop van de zaak, vindt hierover morgen overleg plaats. Morgen, woensdag en volgende week dinsdag zijn er zittingen in de rechtbank op Schiphol. De kans dat de zaak een inhoudelijke behandeling krijgt is zeer klein.

Onschuldige broer