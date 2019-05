OM: Voormalig kandidaat-raadslid Utrecht moet tien jaar de cel in voor plofkraken

Tegen voormalig kandidaat raadslid Steven K. uit Utrecht is een gevangenisstraf geëist van 10 jaar voor het plegen van plofkraken. Ook zijn neef Roger K., Jacky E. en Abdel T. (alle drie 6 jaar) moeten voor betrokkenheid terug de cel in, als het aan het Openbaar Ministerie ligt.

Steeds sloegen de daders van de plofkraken toe na een voorverkenning, vaak rond de veelgetroffen Albert Heijn met betaalautomaat in de winkel. Vervolgens werd een bestelbus in de buurt van de winkel geplaatst. Ook kwam bij de plofkraken steeds een vluchtscooter in beeld, vaak een rode. En om in de betaalautomaat te komen na het openbreken van de winkel werd een breekijzer gebruikt, waarmee de automaat werd opengebroken bij de uitgiftemond.

Vervolgens werd de ‘pizzaschuifmethode’ toegepast, door flitspoeder naar binnen te schuiven en zo een ontploffing en vernieling van de automaat te veroorzaken. De plofkraken mislukten opvallend vaak en bleven daardoor vaak beperkt tot braakschade aan automaat en winkel. Dat gold onder meer voor de twee plofkraken in Leersum.

Kandidaat-raadslid

Volgens het Openbaar Ministerie hadden twee mannen van de groep steeds dezelfde rol. Dat waren voormalig kandidaat-raadslid van Stadsbelang Steven K. (32, uit Utrecht) en zijn neef en al eerder voor plofkraken veroordeelde Roger K. (27, Utrecht). Zij hielden zich onder meer bezig met voorverkenning van de beoogde plofkraaklocaties, ze prepareerden en bestuurden de bestelbus en zorgden voor halen en brengen van de uitvoerders.

Die plegers waren volgens het OM Jacky E. (24, Houten) en de afwezige Abdel T. (25, Nieuwegein, oud-buurjongen van Jacky). Twee andere betrokken plegers zijn al eerder door een andere rechtbank veroordeeld tot 30 maanden cel voor hun betrokkenheid (10 voorwaardelijk).

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Plofkraak Albert Heijn Leersum in de nacht van 29 op 30 juni, 2018. Bij deze plofkraak zou Steven K. onder andere betrokken zijn geweest. © Michiel van Beers

Criminele organisatie

Samen zouden de mannen een criminele organisatie hebben gevormd. In twee maanden tijd zouden zij zo in wisselende samenstelling zeker negen plofkraken hebben gepleegd. Dat deden zij eind 2017 en begin 2018 vooral in de provincie Gelderland (Druten, Buren, Didam en Zetten) maar ook in Noord-Brabant (Made, Boxmeer) en in Utrecht (Leersum).

Voormalig kandidaat raadslid Steven werd uiteindelijk betrapt toen hij slapend in een bestelbus bij een hotel in Tiel lag na de laatste plofkraak. Dat was na de mislukte poging in Druten, eind februari vorig jaar. Hij zou hier volgens het OM hebben gewacht op de vluchtscooter met medeverdachten Abdel en Jacky. Maar zij werden op heterdaad betrapt, mede door inzet van een baken onder de auto.

Suikerziekte

Steven heeft altijd ontkend iets met plofkraken van doen te hebben, in de periode dat hij stemmen had moeten trekken voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Hij zou in de bestelbus hebben geslapen omdat hij een zware dag had door zijn suikerziekte. Verdachte Jacky E. bekende na zijn arrestatie wel zijn betrokkenheid bij de plofkraak in Druten. Maar verder ontkent hij iedere betrokkenheid bij plofkraken, waarvan hij er volgens het OM zeker vijf heeft uitgevoerd.

Veel bewijs tegen de mannen is gebaseerd op telefoongegevens, camerabeelden en op een baken onder een van hun gebruikte auto’s. Later vandaag komen de advocaten Smeets (Jacky) en de Haan (Roger) aan het woord. Morgen zijn Roozemond (Steven) en Bouchikhi (Abdel) aan de beurt met hun pleidooi. Uitspraak in de zaak volgt 25 juni.