OM wil 760.000 euro van 39-jarige Utrechter voor witwassen

De man gaf tussen 2006 en 2013 veel geld uit aan vakanties, auto's en woningen in Marrakech en Tanger. Ook deed hij veel stortingen op buitenlandse rekeningen. De man heeft niet kunnen verklaren waar hij dat geld vandaan haalde.

In oktober vorig jaar werd de man tot twee jaar celstraf veroordeeld. De man liep in 2013 tegen de lamp omdat hij veel luxer leefde dan hij zich met zijn salaris kon veroorloven. Uit onderzoek bleek dat hij in drugs zou handelen.

Overval

Hij had ook een zonnestudio aan de Vleutenseweg, waar hij zijn met drugshandel verdiende geld witwaste. Een medewerkster van de zonnestudio tipte een aantal vrienden dat er altijd veel contant geld aanwezig was. Drie mannen overvielen de zaak in 2012, terwijl de medewerkster aanwezig was.