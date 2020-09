OM wil bijna 700.000 euro van hoofdverdachte (36) van Utrechtse ‘drugsfamilie’

Familie verdacht van witwassen tonnen via zonnestu­dio; OM spreekt van ‘megazaak’

5 februari Tonnen aan euro’s zouden zijn witgewassen via een zonnestudio op de Damstraat in Utrecht. Die studio speelt een belangrijke rol in de zaak rond de Utrechtse familie G., die dit voorjaar voor de rechtbank moet verschijnen vanwege vermeende handel in cocaïne en het samen vormen van een criminele organisatie. Het grote drugs- en witwasonderzoek rond de familie nam jaren in beslag en is nu eindelijk klaar.