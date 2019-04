OM wil Gökmen Tanis nog langer vasthouden, onderzoek duurt nog maanden

Moord Anne Faber LIVE | Dekker: ‘Onnavolg­baar dat gevangenis Vught Michael P. modelpa­tiënt noemde’

17:09 De overheid is bij de behandeling van Michael P. ernstig tekortgeschoten. Bij de behandeling van de moordenaar van Anne Faber was ‘te weinig oog voor de risico’s van de samenleving’, zei Dekker vanmiddag in debat met de Kamer. Hij gaat diep door het stof en belooft beterschap, maar of dat genoeg is voor de Kamer? Volg het debat hier live.