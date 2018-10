OM: Zamir M. doodde Utrechtse studente Laura Korsman (24) met messteken

Verpleegkunde-studente Laura Korsman (24) had haar relatie met Zamir enkele weken voor haar dood beëindigd. Dat kon de 31-jarige man, die zichzelf ook deejay Sam Gonzales noemde, blijkbaar moeilijk verkroppen. Hij stalkte haar sindsdien intensief en werd daarvoor in juni drie dagen in de cel gezet. Daarna kreeg hij een straat- en contactverbod voor de Bosboomstraat, waar de geboren Werkendamse in een studentenhuis woonde. Dat verbod overtrad hij volgens de eigenaren van de horecazaken onder haar woning regelmatig.



Korsman had van de politie zelfs een alarmknop gekregen om de wijkagent te waarschuwen als de verdachte toch aan de deur zou komen. Dat bleek niet voldoende: op woensdagmorgen 11 juli werd Laura dood gevonden in haar huis, om het leven gebracht met meerdere messteken. Enkele uren later werd Zamir M. in zijn woonplaats Nieuwegein in zijn auto klemgereden en opgepakt.