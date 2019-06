Omfietsen voor lekkernijen: Bier met rookworstsmaak bij de Kromme Haring

Het smaakt alsof iemand een rookworst in je bier heeft gehangen. Zo omschrijft Wouter Steegmans (30) de smaak van het Original Smokey biertje. ,,Ja, ik weet dat het niet heel aantrekkelijk klinkt - je proeft ook wel meer dan dat. Het is een donker porter-biertje, een bierstijl met gebrande mout en hop. Het smaakt zeker nog 'bierig', en ook naar chocolade en koffie, maar dan met een duidelijk rookrandje.‘’



Welkom in bierpub De Kromme Haring, waar Wouter op vrijdagmiddag met zijn vrienden úren kan praten over dit soort smaaknuances, moutpercentages en tap take-overs. ,,We hebben het ook wel eens over werk of over muziek, maar meestal praten we toch over bier.''