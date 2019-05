Omfietsen voor lekkernijen: de chipolatataart van Wammes

Als er één Utrechts product bekend is om zijn omfiets-gehalte, dan is het de chipolatataart van bakkerij Wammes wel. De bakker adverteert met grote letters op de ramen voor hun bestseller-taart, en ook hangt het artikel uit het Volkskrant Magazine over hun taart op posterformaat in de etalage aan de Lange Jansstraat. Toch had Martin Blokland (53) er tot 16 maart 2002, de dag dat hij trouwde, nog nooit één geproefd.



,,We trouwden op kasteel Oudaen en hadden via hen een arrangement geboekt waar de bruidstaart bij inbegrepen zat. Het bleek een witte chipolatataart van Wammes te zijn. Ik proefde en dacht meteen: zo, dít is lekker. Alles zit er in: zoet, bitter, zachtheid van de cake, crunch van de bitterkoekjes. Eigenlijk alles wat er ook in een goed huwelijk zit.”



En daar was de metafoor gevonden waar Martin nu al zeventien jaar op voort borduurt. Iedereen in zijn omgeving die gaat trouwen, krijgt van Martin een chipolatataart. ,,Als een basis voor een goed huwelijk, zeg ik er dan bij. Mijn broer heeft er een gekregen, mijn secretaresse, mijn vrienden. Ik sta er ondertussen om bekend.”