Omfietsen voor lekkernijen: de paardenworst van Van Beek

Het is proppen geblazen in de kleine slagerszaak van Van Beek op de Kanaalstraat. Het is vrijdagochtend tien voor tien en dat betekent: nog tien minuten voordat slagersvrouwen Anneke en Carolien de 'wàrme worsj' uit de ketel halen, zoals Utrechters dat zo mooi zeggen.



,,Vroeger was het hier nóg voller: dan moest je inschikken als de nieuwe lading vlees er langs moest'', zegt vaste klant Alex Nijhoff (51), conciërge en ICT'er op een basisschool in Zuilen. Hij beschrijft hoe sterke mannen 's ochtends de halve paardenkadavers zó over hun schouder gooiden en dwars door de winkel naar de slagerij achterin liepen. ,,Zo ging dat in die tijd.''



De kadavers blijven tegenwoordig buiten beeld, maar het is er niet minder druk om in de slagerij. De klanten staan op de stoep voor het warmeworst-moment. Iedereen krijgt een kopje koffie van Anneke of Carolien, het is een druk ge-hee-hoi-wat-een-lekker-weer-hè?, met de radio met Nederlandstalige muziek vrolijk op de achtergrond. Nijhoff stond hier al als jochie van vijf. Met zijn vader ging hij altijd om half tien van huis om een warme worst te kopen - dat kan hij zich nog levendig herinneren. Nog steeds haalt hij één keer per maand bij Van Beek een paardenworst, als hij genoeg heeft overgewerkt om een ochtend vrij te kunnen nemen. Daarna bezorgt hij zijn zoon en zijn vader, die al in de 80 is, een stuk worst.