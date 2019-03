Omgebrachte Utrechtse (23) en verdachte waren bekend bij zorginstanties

,,Hier is geen sprake van een rancuneuze ex of stalking’’, benadrukt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. De vrouw had mede omdat hulp werd geweigerd, ook bijvoorbeeld geen alarmknop om direct de politie te kunnen waarschuwen in het geval van nieuw huiselijk geweld. Omdat zowel het slachtoffer als de verdachte meerderjarig zijn en geen kinderen hadden, kon de hulpverlening niet tussenbeide komen.



Nadat zij vier dagen in het ziekenhuis had gevochten voor haar leven, stierf de vrouw vorige week donderdag in het ziekenhuis aan de gevolgen van de mishandeling. Het onderzoek naar de gebeurtenissen is nog in volle gang. De 24-jarige man uit Utrecht die vastzit, is de enige verdachte in de zaak. ,,Heel heftig, zulke jonge mensen’’, aldus het OM.