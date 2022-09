Omgekeerde vlaggen in Leersum worden van lantaarnpalen afgehaald

Gebiedsver­bo­den in de maak na rellen FC Utrecht - Ajax, zorgen om drugsge­bruik onder supporters

Burgemeester Dijksma is van plan gebiedsverboden uit te reiken na de wanordelijkheden tijdens FC Utrecht -Ajax. Naar aanleiding van eerdere incidenten dit seizoen is het eerst gebiedsverbod al uitgedeeld. De gemeente Utrecht zegt dat er nog een aantal gebiedsverboden volgen. Ook zijn er zorgen over het drugsgebruik onder een deel van de Utrechtse aanhang.

31 augustus