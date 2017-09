Omgeving winkelcentrum Kerckebosch in Zeist op de schop

De wijk Kerckebosch is de afgelopen jaren grootscheeps vernieuwd. In winkelcentrum Kerckebosch is Albert Heijn fors uitgebreid en zijn ook de winkels eromheen vernieuwd. Daarbij past het dat ook de verouderde omgeving een opknapbeurt krijgt, menen burgemeester en wethouders.

Nu kampt de buurt met verzakte stoepen, waarop het lastig is om met volle winkelwagens te manoeuvreren. Het aanzien van de omgeving is gedateerd.

Relatief rustig

Plan is om de vernieuwing volgend jaar zomer uit te voeren, omdat het dan relatief rustig is in het winkelcentrum en winkeliers daardoor de minste hinder ondervinden van het werk. In het najaar wordt dan nieuw groen geplant.