Omstreden alFitrah legt 1,7 miljoen euro op tafel en koopt pand alsnog

De omstreden salafistische organisatie alFitrah heeft tegen alle verwachtingen in haar eigen pand voor 1,7 miljoen euro gekocht. Het geld komt van een Nederlandse investeerder, bevestigen goed ingevoerde bronnen. Imam Suhayb Salam tekende gisteravond bij de notaris de koopakte, verkoper No Staples deed dat vanmiddag.

Daardoor is Salam nu de eigenaar van het pand in de Utrechtse wijk Overvecht. Met de koop komt een einde aan een bizarre soap. Woensdag vorderde de rechtbank nog dat alFitrah het pand moest verlaten vanwege een grote huurachterstand.

Het leek een gebed zonder end: alFitrah en voormalig eigenaar No Staples stonden al talloze keren tegenover elkaar in de rechtbank. Dat zit zo: alFitrah en No Staples hadden een huurcontract met daarin een koopclausule. Omdat alFitrah diverse malen de huur niet betaalde vroeg No Staples meerdere malen om ontruiming. Aan dat verzoek werd woensdagmiddag door de rechter gehoor gegeven: No Staples mocht ontruimen en alFitrah moest haar pand verlaten. Ondanks de naderende ontruiming bleef de bindende koopclausule bestaan.

Opmerkelijk

Op de achtergrond onderhandelden alFitrah en No Staples al dagen over de koop van het pand aan de Pahud de Mortangesdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Hoewel de partijen elkaar naderden, werd er geen akkoord bereikt. Tot het moment dat alFitrah alsnog de eisen wilde inwilligen en met het geld over de brug kwam. Vandaag werd bij de notaris de koopakte definitief ondertekend. In totaal ontvangt No Staples een bedrag van 1,83 miljoen euro: 1,7 voor het pand plus achterstallige huur en gemaakte proceskosten.

Dat de organisatie van Salam 1,83 miljoen euro op tafel legt is zeer opmerkelijk te noemen. Rond de financiering van de moskee en organisatie van Salam bestaan al jaren grote zorgen. Eerder ontving alFitrah financiële steun uit onder meer Koeweit. Het AD publiceerde in januari 2016 een betalingsbewijs van de International Islamic Charity Organization (IICO), de grootste liefdadigheidsinstelling uit Koeweit. Die maakte ruim 136.000 euro over.

Anonieme investeerder

Ook onthulde het AD dat alFitrah intensief samenwerkt met Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), een organisatie die het ministerie van Financiën in de VS op de sanctielijst is gezet voor steun aan onder meer Al Qaida. Inlichtingendienst AIVD houdt de familie Salam al jaren in de gaten. Bovendien viel de FIOD een jaar geleden binnen bij alFitrah omdat het vermoedt dat alFitrah geld witwast en terrorisme financiert.