Omstreden alFitrah moet weg uit pand in Overvecht, eigenaar sleept moskee voor rechter

Bewoonster doodsbang om terug te keren naar ‘explo­sieflat’ Kanalenei­land: ‘Het voelt niet veilig’

30 juli Een van de bewoners die afgelopen maandag opgeschrikt werd door een explosie in de portiekflat aan de Alexander de Grotelaan in Kanaleneiland, is doodsbang om weer naar huis te gaan. De afgelopen dagen werden de geëvacueerde bewoners ondergebracht in een hotel, maar dat stopt omdat ze hun woningen weer in mogen, aldus woningcorporatie Bo-Ex.