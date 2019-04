Omstreden beeld Che Guevara besmeurd, daders mogelijk gefilmd

IN DE BUURT UTRECHT Nicky verhuisde van Utrecht naar Brisbane: ‘Mensen zijn hier veel relaxter en vriendelij­ker’

1 april Je kunt de Utrechter wel uit Utrecht halen, maar Utrecht niet uit de Utrechter. Sinds we regelmatig met ex-Domstadbewoners bellen die inmiddels geëmigreerd zijn, kunnen we daarover meepraten. Deze week spraken we met Nicky Spijkerman (53) die, via een heleboel omzwervingen, twaalf jaar geleden definitief neerstreek in Brisbane, Australië.