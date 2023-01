Omstreden foie gras voor een paar maanden van het menu bij Italiaans restaurant Cantina di David

Dierenactivisten van die groepering hebben vrijdagavond Bistronome Des Arts aan de Lijnmarkt in Utrecht bezet. Ze deden dat omdat daar foie gras op het menu staat, stellen ze. Een dierlijk product dat verboden is om in Nederland te maken, maar het mag nog wel verkocht worden. De politie hield zeven activisten aan.

De actiegroep liet eerder al weten ook de pijlen te richten op restaurant Cantina de David, aan de Oudegracht. Maar daar staat foie gras dus niet meer op de kaart. Het is een tijdelijke maatregel, laat de kok weten. ,,Op het nieuwe menu over een paar weken staat het er niet meer op, maar wellicht over een paar maanden wel weer als we weer een nieuwe kaart introduceren.”

Niet bang voor eventuele acties

De actiegroep Active for Justice zegt hij niet te kennen en bang voor eventuele acties is hij niet. Hij kent de discussie over foie gras. ,,Maar daarvoor moet je niet bij ons zijn, maar bij meneer Rutte in Den Haag. Niet ons bellen. Ik kan foie gras kopen en verkopen. Dat is normaal en we doen niets illegaals. Zelf vind ik het overigens niet lekker.”

