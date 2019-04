Omstreden kliniek Den Dolder stuurt opnieuw ten onrechte patiënten met verlof

Opnieuw blijkt dat de forensisch psychiatrische kliniek Roosenburg in Den Dolder, de kliniek waar de moordenaar van Anne Faber verbleef , ten onrechte patiënten met verlof heeft gestuurd terwijl zij geen vrijheden hadden. Dat blijkt uit interne notulen uit maart 2019 die in het bezit zijn van het AD . Het gaat om personen die niet vanwege een misdrijf in de kliniek verblijven.

Het betreft notulen van een veiligheidsoverleg van begin maart 2019, waarin een aantal VIM’s wordt besproken, VIM staat voor Veiligheid Incident Melding. Daaruit valt op te maken dat verschillende patiënten met verlof zijn geweest terwijl ze geen vrijheden hadden. ,,Eenmaal is een rapportage van een behandelaar verkeerd geïnterpreteerd, en is er geconcludeerd dat er vrijheden waren. De anderen keer waren vrijheden ingetrokken (…) en zijn ze teruggeven zonder akkoord van behandelaar.” Onlangs bleek uit vernietigende Inspectierapporten dat Michael P., de moordenaar van Anne Faber, ook vrijheden kreeg zonder dat deze vrijheden waren getoetst. Ook bleek dat hij totaal niet toe was aan deze vrijheden. De kliniek uit Den Dolder heeft veel kritiek moeten slikken.

Anders dan in het geval van Michael P. gaat het in dit geval om twee personen die niet vanwege een misdrijf in de kliniek verblijven. De twee personen om wie het gaat, zijn geplaatst in het kader van een rechterlijke machtiging. Een rechterlijke machtiging wordt afgegeven als er sprake is van een gevaar voor de cliënt of zijn omgeving. De kliniek erkent dat de twee zonder toegekende vrijheden op verlof zijn geweest en dat de vrijheden niet zijn aangevraagd. ,,Er is verder niets gebeurd. Hiervoor hoeven geen vrijheden te worden aangevraagd zoals bij patiënten met justitiële titel”, zegt een woordvoerder van de kliniek in Den Dolder.

Messen

In de notulen wordt ook melding gemaakt van twee messen die zoek zijn geraakt in de kliniek. ,,Hier is op het moment van constateren meteen veel actie op ondernomen. (…) Dit heeft helaas niets opgeleverd. Tevens is dit de tweede melding van een verdwenen mes in korte tijd.” Volgens de kliniek zijn de beide messen gevonden, en is het verdwenen mes aan de orde gekomen door controles. ,,Dat is in een reguliere controle gebleken en inmiddels is dat mes ook terecht. Daar worden dit soort controles juist voor uitgevoerd.”

Onlangs werd het verscherpte toezicht van de inspectie, dat van kracht was nadat bleek dat Michael P. de moordenaar was van Anne Faber, opgeheven. De inspectie stelde vast dat de kliniek stappen in de goede richting heeft gezet. Volgens de woordvoerder is er ook geen reden de inspectie in te lichten over de incidenten. ,,Er is geen reden om dit soort zaken, waarover gesproken wordt in het verslag, te melden aan de inspectie omdat er niets gebeurd is. Het is een wekelijks voortgangsoverleg omdat we zo scherp mogelijk willen zijn op alle zaken die beter kunnen in ons werk en de behandeling van onze patiënten.”