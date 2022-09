Omstreden paardenrace voor laatste keer in Utrecht: ‘Wilde met eigen ogen zien hoe het eraan toegaat’

Xander (32) moest de hele nacht noodgedwon­gen doorbren­gen op koud station Amersfoort: ‘Puinzooi’

Tientallen reizigers strandden vannacht urenlang op station Amersfoort Centraal. Ze konden geen kant op, want vervangend busvervoer? Dat was er niet. Xander Topma (32) was één van hen: ,,Geen informatie krijgen, dat is is frustrerend.”

16:28