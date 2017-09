Omwonenden Maliebaan voelen zich ‘gepakt’ door gemeente

Via een brandbrief aan het college proberen de bewoners het plan ongedaan te maken. Maar ze vrezen het ergste na de volgens hen zeer teleurstellend verlopen informatieavond afgelopen week over de komst van de opvang.

Omwonende Daan van Beek: ,,De avond was slecht georganiseerd, zonder algemene informatie. Halsstarrig weigerde de gemeente enigszins efficiënt centraal iets te vertellen. De talrijke ambtenaren, goeddeels onbekend met de voorgeschiedenis, gingen hapsnap aan diverse tafels wat vertellen. Zodoende hoorde de ene tafel dat er een nieuwe eigenaar is, terwijl de andere tafel hoorde dat stichting De Toevlucht met de Marcuskerk in Hoograven heeft gesproken. Wie weet wat de andere tafels nog te horen hebben gekregen. Wat we ook konden horen aan een tafel is dat de bewonersvereniging van de Maliebaan BBMO helemaal niets wist van de nieuwe bewonersgroepen. Ook de ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat wist van niets. Als mosterd na de maaltijd komt er een ‘overleg.’’

Overlast

Wat de bewoners van de Mgr. van de Weteringstraat, die met hun tuinen grenzen aan de Maliebaan, vooral steekt is dat de illegalen in het tuinhuis worden ondergebracht. ,,De zes kamers in het tuinhuis krijgen ieder vier stapelbedden. De illegalen mogen de tuin niet gebruiken, het huis evenmin. Om bij het tuinhuis te komen moeten deze mensen gebruikmaken van het poortje aan de Maliebaan, een deur breed. Zij moeten hun fiets de poort inrijden en zich dan naar achteren spoeden. De twee bewonersgroepen mogen geen contact hebben. Op een warme zomeravond moeten de illegalen binnen blijven.’’ Deze informatie geeft volgens de bezorgde bewoners aan dat er van deze groep illegalen overlast valt te verwachten.

Van Beek: ,,Wij voelen ons grotelijks gepakt. Opnieuw schendt de gemeente de afspraak van 28 bewoners als maximum en het onbewoond laten van de illegale tuinbebouwing. Wij willen in ieder geval dat het pand Maliebaan 76-78 conform de afspraak met de buurt maximaal 28 bewoners krijgt en dat het tuinhuis onbewoond blijft.’’

Situatie