Omwonenden nu wel akkoord met nieuwbouw bij de Basis in Doorn

‘Werkstraf voor kopschoppers niet per se te mild’

18:16 Strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs vindt niet per definitie dat er te lage straffen zijn geëist tegen de Veenendaalse ‘kopschoppers’. Deze groep jongeren schopte vorig jaar op Koningsdag in Arnhem twee broers uit Lunteren op grove wijze in elkaar.