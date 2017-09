Omwonenden Smaragdplein na plofkraak: Dat was een regelrechte bom!

Het gat dat de pinautomaat achterlaat is afgedicht met een grote plank. Buurtbewoners staan langs het afzetlint met ontzetting te kijken naar de ravage die rond kwart over een ’s nachts werd aangericht door een explosie bij de geldautomaat. ,,Explosie? Dat was een regelrechte bom!’’ zegt een bewoner van een straat verderop. ,,Ik lag in bed te trillen van de klap.’’ Ook de medewerkers van de even verderop gelegen meldkamer van de politie voelden de explosie.