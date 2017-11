Omwonenden Wijk bij Duurstede willen oude boot weghebben uit Nederrijn

Markus en de gemeente zijn al geruime tijd in gesprek, met Markus in een riante onderhandelingspositie. De laatste vertelt dat hij zijn schip best wil verkopen. Maar niet tegen elke prijs, want hij weet dat zijn bunkerboot op een prachtige plaats ligt die goud waard is. ,,Daarom ga ik er niet zomaar weg. Ik ben al vaak benaderd door mensen die op die plek iets willen ondernemen. Een pannenkoekenrestaurant of een clubhuis bijvoorbeeld. Maar de gemeente werkt mij tegen en geeft me daar geen vergunning voor.’’



Een ander idee heeft Markus ook: ,,Op het schip zat vroeger een woning. Sla er palen in de grond en bouw er een huis op. Je kunt er wonen met een fantastisch mooi uitzicht. De bewoner zou diesel kunnen verkopen aan jachtschepen. Prachtig toch, zo'n paalwoning?’’