Omwonenden Zandpad schrikken van hun nieuwe uitzicht: 'Dit ziet er niet uit!'

Het leek Lieke Veninga in eerste instantie wel leuk, een meer open uitzicht op rivier de Vecht. Maar nu het dan eindelijk zover is, valt het resultaat flink tegen. Pal voor haar huis ligt nog één van de vier overgebleven boten. ,,Het is een beetje een dubbel gevoel. Het is toch een stuk geschiedenis dat gewoon weggaat. En ik vind dat boten bij het water horen. Ik denk dus niet ‘joepie ze gaan weg’, maar aan de andere kant waren de lege, dichtgetimmerde boten een troosteloos gezicht. Nu ze weggaan kan er net zo goed iets moois van gemaakt worden. Want dit uitzicht is ook niks."



Een andere omwonende baalt. ,,Het is heel kaal, echt jammer. Het is wel beter voor de wijk dat de seksboten weg zijn, maar de bootjes zijn authentiek. Voor mij zijn ze écht Utrechts. Kijk nou naar dat bootje”, vertelt ze, terwijl ze wijst naar een blauw bootje met witte strepen. ,,Dat is toch gewoon nostalgie? Ik had helemaal niet door dat de boten vandaag al bijna allemaal weg waren. Wat mij betreft hadden de boten best mogen blijven liggen, want nu kijk ik tegen industrie aan.” ,,Ja, je schrok je helemaal kapot vanmorgen”, zegt haar dochter lachend.