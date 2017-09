Onbewoonde woning met wietkwekerij in Stichtse Vecht? Gelijk op slot!

Hoeveel gescheiden mensen wonen in jouw gemeente?

11:12 In Nederland zijn inmiddels 1,3 miljoen mensen gescheiden. Landelijk is dat zo'n 9,5 procent van alle volwassenen. In de provincie Utrecht is Eemnes koploper met 10,8 procent. De gemeente Bunschoten kent de trouwste echtelieden van de provincie: 4,5 procent van de inwoners daar is gescheiden.