Oncologieverpleegkundige Marry Versluis (61) is Zorgmedewerker van het jaar

St. Antonius Leidsche Rijn staat achter woningen naast ziekenhuis, als het ontwikke­ling maar niet belemmert

Het Antonius Ziekenhuis ziet geen probleem in de bouw van 450 tijdelijke woningen naast de locatie in Leidsche Rijn, mits deze de toekomstplannen niet in de weg staan. Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

11 januari