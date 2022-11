Ondanks fel verzet moet ook derde verdachte van moord op Yuval (61) naar Pieter Baan Centrum

Yuval (61) móest dood: drietal bond hem vast en mishandel­de hem tot hij bezweek

Yuval (61) moest dood. Om de buit veilig te stellen en te voorkomen dat hij achteraf zou praten over het drietal dat hem beroofde en daarbij zwaar toetakelde. De bewoner van een flatje in de Utrechtse wijk Lunetten was kansloos toen drie rovende Utrechters hem aan zijn handen en voeten vastbonden, schopten, sloegen en een trui om zijn hoofd bonden. De Utrechter van Israëlische komaf stierf een lugubere dood.

