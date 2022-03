Ondanks voorkeursstemmen zien Carola Soomers en Hans Marchal af van zetel in Wijk bij Duurstede

Marchal: ,,Ik sta mijn plek graag af aan Arie. Een enthousiast jong raadslid. Ik stond niet voor niets achter hem op de lijst. Of ik mijn kiezers in de steek laat? Het was een lastig besluit maar ik merk na mijn herseninfarct dat ik minder kan verstouwen. Ik hoop dat mijn mentale weerbaarheid groter wordt. Dit betekent dan ook niet het einde van mijn politieke carrière. De gemeentepolitiek zal altijd blijven kriebelen. Hoe weet ik nog niet, maar ik wil altijd een steentje blijven bijdragen.’’

Omgangsvormen

Marchal (1967) was 27 jaar actief in de gemeentepolitiek. Eerst in zijn geboortedorp Langbroek, na de gemeentelijke herindeling in Wijk bij Duurstede. Toen hij in het toen nog zelfstandige Langbroek het stokje van zijn vader overnam, werd hij lijsttrekker en wethouder. In Wijk was hij zeven jaar wethouder. Vorig jaar stopte hij ermee vanwege almaar harder wordende omgangsvormen.