Onderdelen van e-bikes massaal gestolen, en voorál in dit dorp: ‘Ze staan gewoon op de uitkijk’

Wie over de Hoofdstraat van Driebergen rijdt kan het nauwelijks ontgaan: tekstkarren die in grote gele en rode letters waarschuwen voor diefstal. Niet door woninginbrekers of autokrakers, maar door criminelen die het gemunt hebben op onderdelen van elektrische fietsen. Vooral de kostbare displays (fietscomputers) die prominent midden op het stuur bevestigd zitten, zijn nergens in het dorp veilig.