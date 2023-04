Onderhandeling over nieuw provinciebestuur Utrecht zit op slot, GroenLinks irriteert BBB

treinongeluk Als om 4 uur ‘s nachts het speciale bandje klinkt, weet hoofd van het calamitei­ten­hos­pi­taal: ‘Dit is serieus’

‘Er is een openstelling, kunt u nu komen?’ Als de artsen en verpleegkundigen van het UMC Utrecht dit bandje aan de telefoon horen, weten ze dinsdagochtend dat het menens is. Vanwege het treinongeluk in Voorschoten is voor het eerst sinds de Utrechtse tramaanslag het calamiteitenhospitaal weer geopend. ,,Dan is het rennen.”