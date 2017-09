Ondernemers bereiden zich voor op duurzaam Vijfheerenlanden

Ondernemer en visionair Thomas Rau geeft zijn visie op ‘circulair ondernemen’, de toverterm van de toekomst die inhoudt dat ondernemers meer gaan denken in hergebruik dan in productie. Wethouder van economische zaken in Vianen Leendert Wijnmaalen is enthousiast over dit initiatief: ,,Dat we dit als toekomstige gemeente met drie partijen organiseren is mooi. Vorig jaar deden we al een aanzet. Dat was een succes. Daarom nu deze bijeenkomst.’’