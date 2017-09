Ondernemers blij met opgeknapt Oudkerkhof

Het heeft even geduurd, maar de grondige opknapbeurt van het Oudkerkhof is bijna voltooid. Minder blik en binnenkort meer bomen. De meeste ondernemers zijn tevreden en daarom is er zaterdag een feestje in de straat.

Jos de Winter, eigenaar van café De Nieuwe Dikke Dries, heeft zich de afgelopen maanden weleens behoorlijk zitten opwinden als hij zag dat er met de reconstructie van 'zijn' Oudkerkhof weer wat mis ging. Dat je volgens nieuw geplaatste borden je auto op een invalide plek mocht parkeren, terwijl die toch echt alleen voor invaliden zijn bedoeld. Of dat er de markering van de parkeerplekken ontbraken net als bloembakken, fatsoenlijke laad- en losplaatsen, fietsenrekken en -jawel- parkeermeters. Ze waren ze echt even vergeten te plaatsen. Op zijn facebookpagina was het hele proces goed te volgen. Maar het leed is geleden, de reconstructie nagenoeg rond.

De Winter: ,,Het is uiteindelijk toch best mooi geworden. De bomen komen in november. Er moeten nog wat bankjes worden geplaatst en blokkades voor autoparkeren. Maar dan is het echt af en kunnen we best tevreden zijn.''

Het liefst had De Winter dat de gemeente een kort parkeren regeling invoert in het Oudekerkhof. ,,Nu kijk je soms de hele dag tegen een geparkeerd aannemersbusje aan, terwijl klanten van de slijter hun auto dan niet kwijt kunnen. We zijn bij de gemeente aan het proberen om dat bij te stellen.''

Ook had De Winter, -maar ik zeg dit op persoonlijke titel, niet namens alle winkeliers- graag gezien dat alle auto's waren verdwenen. ,,Niet dat ik anti-auto ben. helemaal niet. Maar als je hier dan toch een mooi gebied van wil maken dan kun je het Oudkerkhof het best bij het voetgangersgebied van de binnenstad trekken.''

Een paar jaar geleden kampte het Oudkerkhof met behoorlijke leegstand. Die periode is voorbij. Alle panden zijn weer bezet in de winkelstraat die ook wel de Utrechtse PC Hooftstraat wordt genoemd. De Winter vindt dat geen terechte typering. ,,Hier zaten in het verleden veel chique winkels en zag je dure auto's in de parkeervakken, maar dat is een stuk minder geworden. Je kunt hier voor normale prijzen winkelen. Er zitten wel een aantal mooie stijlvolle zaken. Dat zeker.''