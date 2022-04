Ondernemers klaar? Knokken maar! Utrechtse bazen voor de allerlaatste keer de in boksring bij Brothers

Dansen, sjansen en drinken: dit zijn de verhalen van discotheek Brothers, dat de deuren voorgoed sluit

Brothers in Bunnik was jarenlang dé plek om te dansen, sjansen en drinken, maar óók een plek waar grote liefdes elkaar vonden en carrières begonnen. Nu gaat de in heel Nederland bekende discotheek voorgoed sluiten en delen bezoekers hun mooiste herinneringen. ,,Hij was helemaal niet mijn type en nu zijn we toch twee kinderen en twintig jaar verder.”

26 februari