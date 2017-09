Ondernemers Slotlaan zijn werkzaamheden meer dan zat

VideoOndernemers aan de Slotlaan in Zeist zijn de werkzaamheden voor hun deur meer dan zat. Ze zien hun omzet met procenten kelderen. Eén ondernemer eist zelfs compensatie van de gemeente of de aannemer. 'Mijn zaak was twee dagen niet bereikbaar en dus dicht'.

Dennis Bellwinkel is boos. Zijn lunchroom Bij Mij was twee dagen dicht, omdat de stoep voor zijn zaak open lag. Er was geen plank, niets was er geregeld, zegt de geïrriteerde ondernemer. ,,Er waren hekken neergezet, niemand kon bij mijn zaak komen. Ik heb mijn lunchroom twee dagen niet open kunnen doen. De zaak was onbereikbaar. De aannemer is begin april begonnen en het gaat zeker tot eind oktober duren. We hebben wel begrip dat werkzaamheden uitlopen, maar niet dat we twee dagen niet open konden zijn.''

Schade claimen

Die dagen dat zijn lunchroom verplicht op slot zat, kostte Bellwinkel 1000 euro. Die wil hij terug hebben. ,,Ik heb een rechtsbijstandsverzekering en die ga ik nu gebruiken. De verzekeraar zoekt dit uit. Het kan me niets schelen of het bij de gemeente of aannemer vandaan komt. Als we dit winnen, kunnen meer ondernemers hun schade claimen. Dat kost de gemeente of de aannemer erg veel geld."

Volledig scherm De werkzaamheden aan de straat en stoep aan de Slotlaan in Zeist zorgen voor veel overlast. © Dennis Bellwinkel

Lizzy Cats van hairsalon Yes zag de omzet met zeker 20 procent dalen. ,,Wij moeten het vooral van de langslopende mensen hebben, mensen die snel even geknipt willen worden. Maar met die bergen zand voor de deur loopt er niemand langs.''

De vaste klanten van de kapsalon hebben ook moeite om de zaak te bereiken.

,,Dit duurt allemaal veel te lang. Het werk heeft stilgelegen tijdens de vakantie, maar dat is alweer enkele weken geleden. Ik hoop maar dat ze snel klaar zijn.''

Zand voor de deur

Regina van Tuijl van modewinkel Noah had met haar collega vanmorgen niets te doen. ,,Er lag alleen maar zand voor de deur. Dan zie je geen mensen. Er liggen inmiddels tegels. Maar nu ligt er weer zand om het in te vegen.''

Van Tuijl heeft geen cijfers over de omzet van Noah. ,,Maar ik weet wel dat we het een stuk minder druk hebben. Dat moet terug te zien zijn in de cijfers. Dit is een drama. Er rijden weer bulldozers door de straat. Het duurt nog wel even en het kost ons klanten.''